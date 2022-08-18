МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду закрылись с понижением. Выход протоколов июльского заседания ФРС, показавших, что при повышении процентных ставок в сентябре центробанк может быть настроен менее агрессивно, чем ранее предполагалось, вызвал волатильность на фондовом рынке. Фондовые индексы Европы снизились после отчетности Uniper

Протоколы также указали на то, что в июле руководители ФРС не видели убедительных доказательств ослабления инфляционного давления, предполагая, что на замедление инфляции может потребоваться больше времени, чем ожидалось.

В стремлении обуздать инфляцию ФРС в этом году уже повысила ключевую процентную ставку на 225 базисных пунктов. После выхода протоколов трейдеры фьючерсов, привязанных к ставке ФРС, оценивали ее повышение на 50 базисных пунктов как более вероятное.

"Они сохраняют склонность к ужесточению, но в то же время открыли дверь для повышения ставки в сентябре на 50 базисных пунктов, а не на 75", — отметил экономист Spartan Capital Securities Питер Кардильо.

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Перед выходом протоколов рынок уже торговался со значительным снижением. Индексы роста испытывали давление из-за слабых результатов розничной сети Target.

По итогам торгов в среду Dow Jones Industrial Average упал на 0,5% до 33980,32 пункта, S&P 500 — на 0,72% до 4274,04, а Nasdaq Composite — на 1,25% до 12938,12 пункта.

"Хотя инфляционное давление и ослабло, остаются сегменты, где высокая инфляция, похоже, закрепилась, — отметил стратег-аналитик LPL Financial Квинси Кросби. — Это, в частности, цены на нефть, аренда и заработки работников".

Первая половина года была весьма неудачной для американских фондовых рынков, однако с начала июля они перешли к росту, чему способствовали сильные отчеты компаний.

Хотя акции Target и снизились, акции сети Lowe's Cos Inc после выхода более позитивного, чем ожидалось, отчета по квартальной прибыли торговались с повышением.