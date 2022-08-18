МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром снижаются после выхода протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут на ожиданиях роста экономики Китая

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,48%, до 3276,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2234 пунктов, гонконгский Hang Seng Index — на 0,6%, до 19802 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,47%, до 2504,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,3%, до 7106,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,82%, до 28982 пунктов.

В четверг утром азиатские биржи снижаются, в то время как инвесторы оценивают протокол Федрезерва США, опубликованный днем ранее. Так, часть участников заседания считает, что в ходе ужесточения денежно-кредитной политики в какой-то момент будет целесообразно замедлить темпы повышения процентной ставки, при этом другая часть полагает, что, когда ставка достигнет высоких значений, ее не следует снижать — для борьбы с инфляцией.

Протокол ФРС усилил опасения трейдеров об агрессивном повышении ставки, поскольку оно, в свою очередь, может стать причиной значительного снижения темпов экономического роста.

"ФРС отмечает увеличение "перспектив дальнейшего ужесточения", даже если темпы повышения ставок замедлятся, в то время как другие инвесторы считают, что "чрезмерное ужесточение может тормозить рост", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya).