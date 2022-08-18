МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 утром в четверг снижается, поскольку акции нескольких ведущих компаний торгуются после истечения даты получения по ним дивидендного дохода. Индекс акций компаний со средней капитализацией держится вблизи недельного минимума из-за опасений насчет того, что агрессивные меры Банка Англии по сдерживанию инфляции приведут к резкому замедлению экономики. Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг

FTSE 100 утром опустился на 0,1%. Бумаги Anglo American упали на 3,8% — сегодня они начали торговаться без права на получение следующего дивиденда. Акции HSBC, Abrdn и Legal & General потеряли 2,4%-4,8%, оказав давление на индекс.

FTSE 250 придерживался флэтовой линии после падения до недельного минимума на предыдущей сессии.

Вероятность агрессивных действий центральных банков давит на настроение. В среду макроданные показали, что годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в июле подскочила до 10,1%, выше ожиданий. Это подстегнуло ожидания насчет очередного сильного повышения ставки Банка Англии в сентябре.

Бумаги AO World подорожали на 9,6%. Интернет-ретейлер электрооборудования заявил, что его результаты за 1-й квартал 2023 финансового года в целом совпали с ожиданиями.

Акции Made.com упали на 12% после того, как интернет-ретейлер мебели сообщил, что рассматривает возможность привлечения акционерного капитала.