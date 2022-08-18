МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в основном растут в четверг днём после выхода статистики инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг

По состоянию на 13.30 мск индекс FTSE 100 снижается на 0,01%, до 7514,88 пункта; французский CAC 40 растёт на 0,5%, до 6561,22 пункта, немецкий DAX — на 0,84% до 13740,82 пункта.

Инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 8,9% с 8,6% месяцем ранее. При этом за июль потребительские цены увеличились лишь на 0,1%.

Тем временем британский индекс даже в незначительном минусе, поскольку инфляция в стране заметно выше, ускорилась сильнее и почти побила рекорд сорокалетней давности. В среду Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) объявило, что рост потребительских цен ускорился до 10,1%.

"Мы начинаем видеть, как институциональный интерес к акциям Великобритании ослабевает", — сказал агентству Блумберг старший стратег по активам в State Street Global Markets Дэниел Джерард (Daniel Gerard).