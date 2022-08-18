МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги снижением, следуя динамике бирж США после публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи в основном растут в ходе торговой сессии четверга

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,46%, до 3 277,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 2 236,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,8%, до 19 763,91 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,33%, до 2 508,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,21%, до 7 112,8 пункта; японский Nikkei 225 уменьшился на 0,96%, до 28 942,14 пункта.

В среду вечером Федрезерв опубликовал протокол июльского заседания, по итогам которого ставка была повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых.

В документе регулятор отметил, что может быть целесообразно замедлить темпы повышения процентной ставки. При этом некоторые участники заседания полагали, что когда ставка достигнет высоких значений, ее не следует снижать для борьбы с инфляцией.

В результате американские фондовые рынки закрылись снижением на 0,5-1,3%, что отразилось на азиатских торгах.

"Основная мысль этого протокола показывает, что у кого-либо из совета мало склонности считать хотя бы возможным снижение ставок", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).