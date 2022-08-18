Основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе на росте нефтяных котировок
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга ростом на фоне увеличения стоимости нефти, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,35% — до 7541,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 6557,4 пункта, немецкий DAX — на 0,52%, до 13697,41 пункта.
Росту европейских индексов способствовало увеличение стоимости нефти на 2%. Энергетический индекс Европы поднялся на 1,8%, а акции таких компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 2,6%, 1,6% и 2,4% соответственно.
Трейдеры также обратили внимание на данные о том, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, как и показала предварительная оценка.
https://1prime.ru/Index/20220818/837828269.html