МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга ростом на фоне увеличения стоимости нефти, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США слабо растут после выхода протокола ФРС

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,35% — до 7541,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 6557,4 пункта, немецкий DAX — на 0,52%, до 13697,41 пункта.

Росту европейских индексов способствовало увеличение стоимости нефти на 2%. Энергетический индекс Европы поднялся на 1,8%, а акции таких компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 2,6%, 1,6% и 2,4% соответственно.

Трейдеры также обратили внимание на данные о том, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июле ускорилась до рекордных 8,9% с 8,6% в июне, как и показала предварительная оценка.