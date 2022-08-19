МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу днем в основном снижаются — инвесторы ожидают дальнейших сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Биржевые цены на газ в Европе немного снижаются

По состоянию на 13.01 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,07%, до 7547,13 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,42%, до 6529,65 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 13603,6 пункта.

После публикации протокола заседания Федрезерва инвесторы стали ждать новых сигналов от регулятора. Так, накануне стало известно, что некоторые из участников заседания высказались за замедление темпов повышения учетной ставки в ходе ужесточения кредитно-денежной политики, в то время как другие посчитали, что для борьбы с инфляцией лучше поддерживать эту ставку на высоком уровне.

"Мы считаем, что недавнее ралли было частью долгосрочного "медвежьего" рынка", — сказала агентству Блумберг стратег Liberum Capital Сюзанна Круз (Susana Cruz). Также, по ее словам, снижение европейских акций продолжится, "как только макропрогноз покажет больше "медвежьих" сигналов".