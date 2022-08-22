МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы заметно опускаются в понедельник на общих негативных настроениях в ожидании симпозиума в Джексон-Хоуле, следует из данных торгов. Эксперт спрогнозировал рекорд роста биржевых цен на газ в Европе осенью

По состоянию на 11.55 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,57%, до 7507,2 пункта, французский CAC 40 — на 1,65%, до 6388,81 пункта, немецкий DAX — на 1,79%, до 13302,01 пункта.

В понедельник на мировых рынках преобладает пессимизм, трейдеры воздерживаются от риска — фондовые рынки Азии преимущественно в минусе, фьючерсы на индексы США снижаются на 1-1,5%. Евро также дешевеет в понедельник и впервые с июля опустился ниже 1 доллара.

Основным событием для инвесторов на этой неделе станет экономическая конференция в Джексон-Хоуле, особое внимание будет обращено на выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла. Участники торгов рассчитывают получить дополнительные сведения о дальнейших действий американского регулятора.

Во вторник будут опубликованы предварительные данные о деловой активности в еврозоне. Аналитики прогнозируют, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран блока снизился до 49 пунктов с 49,9 пункта в июле.