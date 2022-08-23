МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Британский индекс компаний средней капитализации FTSE 250 достиг нового месячного минимума, поскольку надвигающийся газовый кризис в Европе усилил опасения по поводу рецессии. Инвесторы ждут данных по деловой активности, чтобы оценить состояние экономики. Японский Nikkei завершил в минусе четвертую сессию подряд

Индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, снизился на 0,2%, он опускается третью сессию подряд. Резкое повышение цен на газ в Великобритании усилило опасения по поводу растущей инфляции, которая сдерживает экономический рост.

Индекс FTSE 100, в котором велика доля экспортеров, просел на 0,5% в результате снижения котировок фармацевтических и потребительских компаний. Однако акции крупных нефтяных компаний Shell и BP выросли, чему способствовал рост цен на сырую нефть.

Инвесторы сосредоточатся на показателях деловой активности за август, которые должны выйти в 08.30 по Гринвичу и, как ожидается, укажут на дальнейшее замедление роста в Великобритании по сравнению с июлем.

Акции BT Group выросли на 1,1% после того, как британское правительство решила не обязывать миллиардера Патрика Драхи сокращать его долю в компании, не найдя в таком владении угроз для национальной безопасности.