МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут во вторник после падения днем ранее, следует из данных торгов. Биржи Азии в основном снижаются вслед за рынками США

По состоянию на 11.30 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,33%, до 7509 пунктов, французский CAC 40 рос на 0,27%, до 6395,73 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 13273,98 пункта.

Французский и немецкий индексы восстанавливаются после того как упали на 1,8% и 2,3% соответственно днем ранее. Аналитики отмечают отток инвесторов из рисковых активов — фондовые индексы США сократились на 2-2,6% в понедельник, рынки Азии во вторник закрылись также в минусе.

"Инвесторы проявляют осторожность, на мировые рынки обрушивается отказ от риска", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves).

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе сократился до 49,2 пункта с 49,9 пункта в июле. Несмотря на то, что показатель оказался немного лучше прогнозов, значение ниже 50 пунктов указывает на спад в экономике.