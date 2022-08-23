МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрыли торги снижением, следуя динамике Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе растут на три процента

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05%, до 3 276,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 2 227,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,78%, до 19 503,25 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,1%, до 2 435,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,21%, до 6 961,8 пункта; японский Nikkei 225 уменьшился на 1,19%, до 28 452,75 пункта.

Сдержала торги в Азии динамика американских фондовых рынков, которые по итогам торгов понедельника закрылись падением в среднем на 2-2,6%.

Главной темой на рынках остается политика Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Особое внимание будет уделено на этой неделе симпозиуму в Джексон-Хоуле, где в том числе будет выступать председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Ожидается, что глава ФРС даст подсказки по дальнейшим темпам увеличения ставки.

По данным CME Group, 56,5% аналитиков ожидают повышения ставки ФРС в сентябре на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Ключевая ставка была повышена уже четыре раза подряд, причем летом показатель был увеличен дважды на 75 базисных пунктов.