МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно снижаются на опасениях за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов вторника

По состоянию на 18.14 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,45%, до 32914,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,12%, до 12396,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,1%, до 4134,61 пункта.

Фондовые индексы в США снижаются, пока инвесторы опасаются за перспективы мировой экономики в условиях высокой инфляции и ужесточения монетарной политики. Рынки пребывают в ожидании симпозиума в Джексон-Хоуле, запланированного на среду, так как надеются получить подсказки насчет дальнейшей политики Федрезерва США.

Также трейдеры обращают внимание на статистику, опубликованную ранее в ходе торгов. Так, продажи новых домов в стране в июле упали сразу на 12,6%, до 511 тысяч.