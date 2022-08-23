МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника снижением – рынки ожидают дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, ожидая негатива и для себя, а также реагируют на макроэкономическую статистику из еврозоны, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Фондовые индексы США во вторник в основном снижаются

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,61%, до 7488,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 6362,02 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 13194,23 пункта.

Ранее во вторник были опубликованы новые макроэкономические данные. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в августе сократился до 49,2 пункта с 49,9 пункта в июле.

Рынки, в том числе и в Европе, также ожидают пятничного симпозиума в американском Джексон-Холле в надежде получить подсказки насчет дальнейшей политики Федеральной резервной системы США. Инвесторы предполагают, что регулятор продолжит сдерживать инфляцию путём увеличения ставки рефинансирования. Опасения по поводу нового шага ФРС вызывают глобальное снижение спроса на "рисковые" активы, к которым относятся европейские акции.

Ужесточение монетарной политики, во-первых, означает снижение притока финансовой ликвидности на рынки, а во-вторых, инвесторы и спекулянты ожидают в качестве последствий этого как минимум снижения темпов экономического роста, если даже не рецессии в США. Поэтому и ближайшие перспективы с точки зрения настроений на рынках выглядят пессимистично, говорят эксперты.

"На данный момент настроения в мире нестабильны и неустойчивы", — сказал агентству Блумберг глава отдела рынков компании Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter). Эксперт также добавил, что "в ближайшее время поводов для рыночного оптимизма будет мало".