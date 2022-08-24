МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 в среду утром снижается после того, как ряд макроданных в различных странах подчеркнул растущие риски рецессии. Инвесторы ждут комментариев представителей центральных банков, которые могут определить ожидания насчет денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе. СМИ: ФАС ожидает появления российских ценовых индексов на нефть в 2023 году

FTSE 100 потерял 0,3% и снижается третью сессию подряд. FTSE 250 опустился на 0,1% и достиг минимума более чем за месяц.

Инвесторы нервничают после того, как во вторник данные по деловой активности указали, что риски возникновения рецессии в мировой экономике усиливаются. В Великобритании активность в частном секторе в августе замедлилась из-за падения промышленного производства.

Теперь все внимание переключается на ежегодный саммит ФРС в Джексон-Хоуле, Вайоминг, который пройдет позднее на этой неделе. Некоторые полагают, что американский центробанк сможет избежать рецессии в экономике США, однако перспективы Европы вызывают намного больше опасений.

Акции HSBC подешевели на 1% после того, как китайская Ping An Insurance Group выступила в защиту своего предложения к HSBC выделить его азиатский бизнес. Страховая группа заявила, что ее волнует инвестиционный доход от ее крупной доли в банке, и она не является инвестором-активистом.