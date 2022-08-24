МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду на сохраняющемся низком спросе на риск, следует из данных торгов. Биржи АТР в основном снижаются на опасениях за экономику

По состоянию на 11.33 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,33%, до 7463,35 пункта, французский CAC 40 — на символические 0,01%, до 6361,5 пункта, немецкий DAX — также на 0,01%, до 13193,14 пункта.

С начала недели трейдеры проявляют осторожность и воздерживаются от рисковых активов. В связи с этим евро остается на двадцатилетних минимумах к доллару, рынки Азии преимущественно снизились, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в минусе.

Рынки опасаются за дальнейшие перспективы экономики в условиях высокой инфляции и повышения ставок центробанков. Данные статистики указывают на ухудшение экономической активности в еврозоне, США и Китае.

"Опасения за экономический рост, похоже, сохранятся во всем мире. Усугубляющийся энергетический кризис в Европе увеличивает риски рецессии. Недавние данные из Китая оказались хуже ожиданий", — сказал старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле (Mark Haefele), которого цитирует портал MarketWatch.