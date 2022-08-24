МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы незначительно снижаются в среду в нерешительности в ожидании подсказок о дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Фондовые биржи АТР в основном снизились в ожидании сигналов от ФРС США

По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшается на 0,04%, до 32889 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 12893 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 4130,25 пункта.

Трейдеры находятся в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле, рассчитывая, что он даст сигнал о курсе монетарной политики Федрезерва.

Пока же, по словам аналитика Deutsche Bank Тима Веселя (Tim Wessel), которого цитирует портал Market Watch, динамика фондовых рынков указывает на "ястребиные" ожидания относительно решений ФРС США. Этим и объясняется некоторый крен в "красную" зону сегодняшних фьючерсов.

Кроме того, в четверг минторг США опубликует промежуточную оценку ВВП страны — аналитики прогнозируют, что американская экономика в прошлом квартале сократилась на 0,8%. Первая оценка предполагала сокращение на 0,9%.