МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду слабо растут в неуверенности в ожидании подсказок о дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США падают на ожиданиях решений ФРС

По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,11%, до 32958,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,44%, до 12434,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 413,74 пункта.

Фондовые индексы в США в среду слабо растут, пока инвесторы, в надежде получить подсказки о дальнейших действиях ФРС, ожидают выступления председателя регулятора Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле.

"В отношении выступления Пауэлла на ежегодном симпозиуме центральных банков накопилась гора ожиданий", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).

"Эти ожидания варьируются от страха перед решительным "ястребиным" выступлением до надежды на смягчение прогноза повышения учётных ставок", — добавил эксперт.