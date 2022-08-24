Основные американские фондовые индексы умеренно растут в ожидании решений ФРС
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду слабо растут в неуверенности в ожидании подсказок о дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,11%, до 32958,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,44%, до 12434,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 413,74 пункта.
Фондовые индексы в США в среду слабо растут, пока инвесторы, в надежде получить подсказки о дальнейших действиях ФРС, ожидают выступления председателя регулятора Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле.
"В отношении выступления Пауэлла на ежегодном симпозиуме центральных банков накопилась гора ожиданий", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).
"Эти ожидания варьируются от страха перед решительным "ястребиным" выступлением до надежды на смягчение прогноза повышения учётных ставок", — добавил эксперт.
https://1prime.ru/Index/20220824/837879477.html