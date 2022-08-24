МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды преимущественно ростом в рамках коррекции после снижения последних нескольких дней, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги ростом на 9,2%

По итогам торгов французский CAC 40 вырос на 0,39%, до 6386,76 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 13220,06 пункта; британский индекс FTSE 100 снизился на 0,22%, до 7471,51 пункта,

Снижение европейских индексов последних нескольких дней связывают с симпозиумом в американском Джексон-Хоуле. В пятницу на мероприятии должен выступить председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Инвесторы ожидают, что речь главы американского регулятора будет содержать подсказки о дальнейших шагах Федрезерва. По данным CME Group, 58,5% аналитиков прогнозируют повышение учётной ставки на 75 базисных пунктов в сентябре.

"Инвесторы продавали активы в ожидании выступления председателя Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул в пятницу. Ожидается, что он решительно подтвердит намерение ФРС снижать инфляцию и, возможно, укажет, что резкое повышение ставок продолжится в течение следующих двух заседаний", — сказал порталу Market Watch глава отдела инвестиций в балтиморской компании Facet Wealth Том Графф (Tom Graff).