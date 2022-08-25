МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут в ожидании ясности относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снизились в ожидании сигналов от ФРС США

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,41%, до 3228,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,39% до 2152 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 1,01%, до 2472,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,64%, до 7042,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,63%, до 28492,5 пункта.

Торги на гонконгской бирже временно приостановлены из-за тропического шторма, по итогам среды Hang Seng Index снизился на 1,2% — до 19268,74 пункта.

Трейдеры находятся в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле, рассчитывая, что он даст сигнал о курсе монетарной политики Федрезерва.

Старший инвестиционный стратег Allspring Global Investments Брайан Якобсен (Brian Jacobsen), слова которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, в свою очередь полагает, что речь Пауэлла не будет иметь определенный тон. Однако, по мнению аналитика, рынки могут воспринять это позитивно, учитывая более "ястребиные" ожидания.

Инвесторы в Азии также обратили внимание, что Банк Кореи в четверг по итогам заседания ожидаемо повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 2,5%.