МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня прервал пятидневное падение благодаря росту акций производителей лекарств и технологических компаний. Инвесторы ждут конференции ФРС США в Джексон-Хоул, надеясь на подсказки о грядущих темпах повышения ставок. Российский рынок акций растет в начале торгов четверга

Индекс Nikkei по итогам дня вырос на 0,58% до 28 479,01 пункта, а более широкий индекс Topix повысился на 0,48% до 1 976,60 пункта.

"Инвесторы сделали ставку на то, что рынок восстановится после завершения этого крупного мероприятия, даже если на нем прозвучат призывы к жесткой политике, — сказал Икуо Мицуи, управляющий фондами в Aizawa Securities. — Но они также понимают, что инфляция в США будет сохраняться, и для ее сдерживания потребуется время, поэтому в следующем месяце рынок может ослабнуть".

Акции производителя лекарств Daiichi Sankyo подскочили на 4,6%, оказав наибольшее влияние на Nikkei, за ним следуют поставщик оборудования для производства чипов Tokyo Electron (+1,22%) и производитель кондиционеров Daikin Industries (+1,59%).

Акции Mitsubishi Corp выросли на 1,57%, так как она заявила, что решила подать заявку на участие в новой российской компании, которая взяла на себя управление проектом сжиженного природного газа "Сахалин-2".

Акции оператора атомных электростанций Tokyo Electric Power Company Holdings растеряли свои ранние потери и просели по итогам сессии на 0,36%. В начале недели акции компании выросли почти на 9% на ожиданиях возобновления работы атомных станций.

В среду правительство Японии заявило, что страна перезапустит больше простаивающих атомных станций и рассмотрит возможность разработки реакторов нового поколения.

Акции, связанные с атомной энергетикой, завершили день разнонаправленно: акции IHI не удержали набранные позиции и подешевели на 0,28%, в то время как бумаги Hitachi Zosen прибавили 2,28%, а Mitsubishi Heavy Industries — 0,58%.