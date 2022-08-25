МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг после данных о деловом климате и ВВП в Германии, оказавшихся лучше прогнозов, следует из данных торгов. Биржевые цены на газ в Европе превысили 3200 долларов за тысячу кубометров

По состоянию на 11.25 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,61%, до 7 517 пунктов, французский CAC 40 — на 0,58%, до 6 423,78 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 13 308,48 пункта.

ВВП Германии, по окончательной оценке, во втором квартале поднялся на 1,8% в годовом выражении, в то время как аналитики ждали роста экономики на 1,5%, как показала предварительная оценка.

Кроме того, индекс делового климата в стране в августе сократился меньше прогноза — до 88,5 пункта с пересмотренного показателя июля в 88,7 пункта.

Трейдеры во всем мире также находятся в ожидании выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле, рассчитывая, что он даст сигнал о курсе монетарной политики Федрезерва.