МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги в основном ростом, инвесторы ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США на симпозиуме в Джексон-Хоуле и комментарии по монетарной политике регулятора, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи растут на статистике из Германии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,97%, до 3 246,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — сократился на 0,24%, до 2 155,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 3,63%, до 19 968,38 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,22%, до 2 477,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,71%, до 7 048,1 пункта; японский Nikkei 225 — на 0,58%, до 28 479,01 пункта.

Одним из главных событий недели остается выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле. Инвесторы ожидают, что он даст сигнал о курсе монетарной политики Федрезерва и прокомментирует экономическую ситуацию. Как прогнозируют рынки, в сентябре ключевая ставка будет повышена в пятый раз подряд.

"Ситуация с замедлением роста мировой экономики никуда не уйдет в ближайшее время… Борьба Пауэлла с инфляцией может привести экономику США к рецессии в конце следующего года, но пока ему нужно придерживаться "ястребиного" сценария", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).

Рынки также с оптимизмом оценили новости о том, что Китай объявил о мерах поддержки экономики. Ранее в августе премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян призывал руководителей ключевых для китайской экономики провинций координировать меры борьбы с ковидом.

Трейдеры обратили внимание и на то, что Банк Кореи в четверг по итогам заседания ожидаемо повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 2,5%.