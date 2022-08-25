МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг на общем позитивном фоне, вызванном новостями о мерах поддержки экономики Китая, следует из данных торгов. Фондовые индексы АТР в основном растут

По состоянию на 14.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,29%, до 33055 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,74%, до 13025,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 4165,75 пункта.

"Акции в целом растут. Поддерживающим фактором стал дополнительный пакет мер по поддержке экономики от китайского Госсовета", — приводит портал Market Watch слова макростратега Deutsche Bank Генри Аллена (Henry Allen). На этом фоне фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе, индексы Европы также растут, а евро дорожает к доллару.

Перед открытием торгов в США в четверг минторг страны опубликует промежуточную оценку ВВП — аналитики прогнозируют, что американская экономика в прошлом квартале сократилась на 0,8%. Первая оценка предполагала сокращение на 0,9%.

Трейдеры также находятся в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле и сигналов о курсе монетарной политики Федрезерва.