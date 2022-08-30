МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показали единой динамики, трейдеры оценивали опасения по поводу коронавируса в КНР, а также динамику восстановления в США, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи восстанавливаются после падения за две предыдущих сессии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,42%, до 3 227,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 2 137,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,37%, до 19 949,03 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,99%, до 2 450,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 6 998,3 пункта; японский Nikkei 225 — на 1,14%, до 28 195,58 пункта.

Ситуация вокруг коронавируса в Китае вновь оказалась во внимании рынков. Причиной послужила локальная вспышка и введение частичных ограничений в городе Шэньчжэнь, граничащем с Гонконгом. Рынки опасаются новых ужесточений, поскольку Пекин придерживается политики нулевой терпимости к вирусу.

Поддерживают торги при этом растущие американские фьючерсы. Так, фьючерсы Уолл-стрит поднимаются в диапазоне 0,7-1%, восстанавливаясь после снижения бирж в понедельник.

Рынки обращают внимание и на данные из Японии. Безработица в стране с учетом сезонных колебаний в июле осталась на июньской отметке в 2,6%, как и прогнозировали аналитики.