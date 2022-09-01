МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Nikkei упал до минимума за месяц, оказавшись под давлением акций, связанных с производством чипов. Накануне акции Nvidia упали на фоне приказа США о прекращении поставок лучших чипов для ИИ в Китай. В Японии заявили о важности решения России по "Сахалину — 2" для страны

Nikkei упал на 1,53% до 27661,47 пункта, минимума со 2 августа. Более широкий индекс Topix снизился на 1,41% до 1935,49 пункта.

Американский рынок акций снижался последние четыре сессии августа, подтвердив худший месячный результат за семь лет. Опасения насчет жесткого повышения ставок ФРС США сохраняются.

Глава ФРС Джером Пауэлл в прошлую пятницу дал понять, что центробанк продолжит повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, хотя это и сказывается на домохозяйствах и бизнесе.

"К сожалению, у инвесторов медвежий настрой, — говорит Такатоси Итосима, стратег Pictet Asset Management Japan. — Рынок слишком оптимистично оценивал позицию ФРС, поэтому высказывания Пауэлла показались слишком жесткими".

Акции гигантов полупроводниковой сферы Tokyo Electron и Advantest потеряли 3,35% и 4% соответственно.

Другие тяжеловесы тоже снизились. Акции Fast Retailing, владельца бренда одежды Uniqlo, потеряли 1,45%, а акции SoftBank Group, инвестирующей в технологические компании, упали на 0,93%.

Тем временем акции застройщика Sekisui House подскочили на 5,96%, став лидером роста в Nikkei. Акции компании по строительству многоквартирных домов Haseko набрали 2,81%.

Акции Nippon Steel набрали 1,27%. Как сообщается, производитель стали и Toyota Motor договорились о повышении цен на сталь для машин, причем это повышение может составить до 30%. Акции Toyota Motor упали на 2,33%.