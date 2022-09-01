МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются более чем на 1% после выхода статданных, которые только усилили негатив внешней конъюнктуры, следует из данных торгов. Биржевые цены на газ в Азии отскочили от максимумов вслед за европейскими

По состоянию на 13.18 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,6%, до 7167,75 пункта, французский CAC 40 — на 1,51%, до 6032,05 пункта, немецкий DAX — на 1,3%, до 12669,95 пункта.

В четверг инвесторы оценивают макроэкономические статданные, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства в еврозоне, по окончательной оценке, в августе сократился до 49,6 пункта с 49,8 пункта в июле. Это стало минимумом более чем за два года.

Кроме того, рынки все еще остаются в пессимизме в связи с перспективами ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, решение которой оказывает влияние на мировую экономику.

"Эффект ФРС в настоящее время сочетается с другими глобальными факторами, такими как замедление экономического роста в Китае и стагфляция в Европе, чтобы создать более сложную глобальную макроэкономическую среду с более низкими темпами роста экономики", — приводит агентство Блумберг слова стратега RBC Capital Markets в Сингапуре Элвина Таня (Alvin Tan).