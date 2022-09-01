МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись снижением, повлияла на биржи региона динамика Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи падают на индексе PMI и внешних факторах

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,54%, до 3 184,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 2 080,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,79%, до 19 597,31 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 2,28%, до 2 415,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,02%, до 6 845,6 пункта; японский Nikkei 225 — на 1,53%, до 27 661,47 пункта.

Снижение азиатских индексов обусловлено динамикой американских фондовых рынков, которые днем ранее показали снижение в пределах 1%. Это связано с ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет придерживаться политики высоких ставок для борьбы с инфляцией.

Макростатистика по региону оказалась неоднозначной. Так, объем ВВП Южной Кореи в прошлом квартале вырос на 0,7% в квартальном выражении и на 2,9% в годовом, что совпало с предварительной оценкой и ожиданиями рынков. В первом квартале рост составлял 0,6% и 3% соответственно. Торговая статистика оказалась лучше ожиданий: экспорт в годовом выражении в августе подскочил на 28,2% при прогнозе роста на 22,9%, в то время как экспорт поднялся на 6,6%, аналитики прогнозировали рост на 5,5%.

Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства Японии в августе сократился до 51,5 пункта с 52,1 пункта в июле, прогноз составлял 51 пункт. Австралийский PMI в промышленности снизился до 53,8 пункта с июльских 55,7 пункта, что оказалось ниже прогноза в 54,5 пункта. Промышленный PMI Китая в августе сократился до 49,5 пункта с 50,4 пункта, аналитики ждали показатель на уровне 50,2 пункта, при этом значение оказалось ниже 50 пунктов, что указывает на замедление экономической активности.