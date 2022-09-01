МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы уверенно снижаются в первый осенний день, инвесторы воздерживаются от инвестиций в рисковые активы, следует из данных торгов. Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился хуже прогноза в августе

По состоянию на 14.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,54%, до 31358 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,91%, до 12173,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 3931,25 пункта.

Фьючерсы на американские фондовые индексы сигнализирует о том, что котировки откроются снижением, поскольку инвесторы предпочитают отклоняться от покупки рисковых активов. Таким осторожным настроениям способствуют ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США.

"Рынки играют знакомую тему: рисковые активы продолжают терять позиции, поскольку инвесторы рассчитывают на дальнейшее повышение банковских ставок в ближайшие месяцы", — сказал порталу Market Watch стратег Deutsche Bank Генри Аллен (Henry Allen).

В пятницу трейдеры также будут ждать данных с рынка труда США. В частности, аналитики полагают, что безработица в стране осталась на уровне июля в 3,5%.