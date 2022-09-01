МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы заметно снижаются в четверг на фоне продолжающегося отказа от риска на мировых рынках, следует из данных торгов. СМИ: фьючерсы на фондовые индексы США начали сентябрь на мрачной ноте

По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,72%, до 31283,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,41%, до 11649,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 3924,01 пункта.

В четверг фондовые индексы США вернулись к снижению после роста среды, трейдеры по-прежнему воздерживаются от покупки рисковых активов в связи с существующими опасениями за перспективы мировой экономики.

В пятницу трейдеры также будут ждать данных с рынка труда США. В частности, аналитики полагают, что безработица в стране осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 300 тысяч.

"Завтрашний отчет о занятости снова несет в себе риски для акций, поскольку, если он будет хорошим, это увеличит перспективы дальнейшего повышения (ставки — ред.)", — приводит портал MarketWatch слова аналитика The Sevens Report Тома Эссей (Tom Essaye).