МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга снижением на 1,5-2% на негативной статистике из еврозоны и Китая, а также на общем макроэкономическом пессимизме, следует из данных торгов.

График "Японские свечи"

Фондовые индексы США снижаются на отказе инвесторов от риска

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,86%, до 7148,50 пункта, французский CAC 40 — на 1,48%, до 6034,31 пункта, немецкий DAX — на 1,60%, до 12630,23 пункта.

Ранее в четверг был опубликован индекс деловой активности PMI в области промышленного производства в еврозоне. По окончательной оценке, в августе показатель сократился до 49,6 пункта с 49,8 пункта в июле, достигнув минимума за два года и два месяца. При этом PMI в области промышленного производства Германии неожиданно снизился — до 49,1 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее. Снижение индекса указывает на замедление экономической активности в еврозоне и подогревает опасения инвесторов по поводу возможного начала глобальной рецессии.

Ещё одним фактором рыночного пессимизма является снижение индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая. По данным делового издания Caixin, показатель снизился до 49,5 пункта с уровня июля в 50,4 пункта. Рынки опасаются, что экономика Китая также замедляется.

Помимо этого, на прошлой неделе в пятницу председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что американский регулятор будет использовать высокую ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Использование жестких монетарных инструментов также повышает риск рецессии в мире.