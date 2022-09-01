МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга снижением на 1,5-2% на негативной статистике из еврозоны и Китая, а также на общем макроэкономическом пессимизме, следует из данных торгов. Фондовые индексы США снижаются на отказе инвесторов от риска

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,86%, до 7148,50 пункта, французский CAC 40 — на 1,48%, до 6034,31 пункта, немецкий DAX — на 1,60%, до 12630,23 пункта.

Ранее в четверг был опубликован индекс деловой активности PMI в области промышленного производства в еврозоне. По окончательной оценке, в августе показатель сократился до 49,6 пункта с 49,8 пункта в июле, достигнув минимума за два года и два месяца. При этом PMI в области промышленного производства Германии неожиданно снизился — до 49,1 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее. Снижение индекса указывает на замедление экономической активности в еврозоне и подогревает опасения инвесторов по поводу возможного начала глобальной рецессии.

Ещё одним фактором рыночного пессимизма является снижение индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая. По данным делового издания Caixin, показатель снизился до 49,5 пункта с уровня июля в 50,4 пункта. Рынки опасаются, что экономика Китая также замедляется.

Помимо этого, на прошлой неделе в пятницу председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что американский регулятор будет использовать высокую ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Использование жестких монетарных инструментов также повышает риск рецессии в мире.