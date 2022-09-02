МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Американский фондовый индекс S&P 500 в четверг прервал четырехдневное снижение, тогда как инвесторы сосредоточились на ожидаемом в пятницу отчете по рынку труда США. Фондовые индексы США снижаются на отказе инвесторов от риска

Фондовый рынок демонстрировал значительное снижение на протяжении большей части сессии четверга после выхода данных, согласно которым число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось сильнее, чем ожидалось, а количество увольнений в августе снизилось, что дает Федеральной резервной системе больше пространства для дальнейшего повышения процентных ставок. Теперь инвесторы ожидают ежемесячного отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, чтобы получить больше данных о состоянии американского рынка труда.

Опрошенные Reuters экономисты полагают, что данные покажут рост числа рабочих мест в августе на 300 000. Тем временем экономист Wells Fargo Джей Брайсон повысил свой прогноз с 325 000 новых рабочих мест до 375 000, а экономист Morgan Stanley Эллен Зентнер полагает, что в августе экономика США создала 350 000 рабочих мест.

"Направление торгов определяется пятничным отчетом (по рынку труда США). Рынок перепродан, и более слабые, чем ожидается, данные (по занятости), особенно в части зарплат, могут стать катализатором ралли, или хотя бы предотвратить распродажу, — заявила Куинси Кросби, стратег-аналитик LPL Financial. — Рынок столь же зависим от данных, как и ФРС, поэтому будет пристально следить за каждым экономическим отчетом, который может указать, когда центральный банк США будет приближаться к завершению текущего цикла ужесточения политики".

S&P удалось перейти к росту в конце сессии после падения до минимума на отметке 3903,65 пункта. Некоторые аналитики полагают, что сильная поддержка для индекса располагается на уровне 3900 пунктов.

Dow Jones Industrial Average вырос на 145,99 пункта, или на 0,46%, до 31656,42 пункта, S&P 500 поднялся на 11,85 пункта, или на 0,30%, до 3966,85 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 31,08 пункта, или на 0,26%, до 11785,13 пункта.

Индекс S&P 500 за последние четыре сессии упал примерно на 6,0%, причем большая часть потерь была вызвана заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла о намерении продолжать агрессивное повышение процентных ставок с целью борьбы с инфляцией. Другие руководители ФРС в последние дни выражали такую же позицию. Центральный банк США уже осуществил два подряд повышения на 75 базисных пунктов.

Другие экономические данные указывают на дальнейшее ослабление ценового давления, в то время как в августе производство уверенно росло благодаря восстановлению занятости и новых заказов.

Трейдеры оценивают в 73,1% вероятность третьего подряд повышения ставок ФРС на 75 базисных пунктов в сентябре и ожидают, что ставки достигнут пика в районе 3,993% в марте 2023 года.

Инвесторы в последнее время были в большей степени обеспокоены тем, что ФРС может допустить ошибку и поднять ставки до слишком высоких уровней, вызвав рецессию в экономике, хотя инфляция и демонстрирует признаки замедления.

Участники рынка также сильнее переживают по поводу перспектив корпоративной прибыли в условиях более высоких ставок, которые также вызвали ралли доллара.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 2,82 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,96 к 1.

У S&P зафиксирован один новый 52-недельный максимум и 35 новых минимумов, а у Nasdaq — 29 новых максимумов и 356 новых минимумов.