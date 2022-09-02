МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу после публикации статистики по рынку труда, следует из данных торгов. Азиатские биржи закрылись в основном снижением

По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,37%, до 31772,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 11807,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 3982,9 пункта.

Безработица в США в августе выросла до 3,7% с уровня июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 315 тысяч.

По словам аналитиков, инвесторы позитивно восприняли статистику, поскольку она не сигнализирует о возможном еще более сильном ужесточении политики Федеральной резервной системы (ФРС).

"Августовский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе оказался немного лучше, чем ожидалось, в основном совпал с прогнозами… Ничего, что могло бы оживить "ястребов" ФРС. Это одна хорошая новость для рынков", — цитирует агентство Блумберг аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардескую (Ipek Ozkardeskaya).

А по итогам недели индексы готовятся продемонстрировать снижение — с понедельника Dow Jones сократился на 1,9%, NASDAQ — на 2,9%, S&P 500 — на 2,2%. В случае сохранения такой динамики это будет третья неделя в минусе для рынков США.