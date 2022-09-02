НЬЮ-ЙОРК, 2 сен — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит выросли на фоне снижения темпов роста заработной платы и увеличения уровня безработицы в США. Такая статистика усилила ожидания ослабления инфляции и возродила надежды на то, что Федеральная резервная система может стать менее жесткой в вопросе повышения ставок. Индекс деловой активности в промышленности США в августе не изменился

Отчет Министерства труда США по занятости показал, что в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 315 000, тогда как ожидалось повышение на 300 000. Средний почасовой заработок вырос на 0,3% по сравнению с прогнозом в 0,4%.

Между тем, уровень безработицы вырос до 3,7% с допандемического минимума в 3,5%.

"Отчет стал шагом в нужном направлении, но это не гигантский скачок в этом направлении, — сказал Брайан Якобсен, старший инвестиционный стратег Allspring Global Investments в Милуоки, штат Висконсин. — С одной стороны, это сдвигает баланс в сторону повышения ставки на 50 базисных пунктов вместо 75 базисных пунктов, но ключевым моментом, конечно, будут данные по инфляции. Именно они, вероятно, определят, ждет нас повышение на 50 или 75 базисных пунктов".

Трейдеры снизили оценку вероятности третьего подряд повышения ставки на 75 базисных пунктов до 62%. До выхода отчета о занятости, согласно данным инструмента CME Fedwatch, она составляла 70%.

Данные о росте заработной платы считаются важными для ФРС при обсуждении вопроса о повышении процентных ставок, поскольку центральный банк стремится охладить экономику в целом и спрос на рабочую силу в частности, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.

Теперь внимание переключается на отчет по потребительским ценам за август, который выйдет в середине сентября.

Опасения по поводу агрессивного ужесточения политики охватили Уолл-стрит после высказываний председателя ФРС Джерома Пауэлла в прошлую пятницу. Он заявил о сохранении жесткой денежно-кредитной политики "на протяжении некоторого времени", в результате чего индекс S&P 500 упал на 5,1%.

Все три основных индекса США настроены завершить в минусе третью неделю подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи вырос на 142,99 пункта, или 0,45%, до 31 799,41 пункта, S&P 500 подрос на 21,36 пункта, или 0,54%, до 3 988,21 пункта, а Nasdaq Composite — на 44,49 пункта, или 0,38%, до 11 829,61 пункта.

Все сектора S&P 500 выросли с начала дня. Субиндекс нефтегазового сектора повысился на 1,6%, так как цены на нефть выросли более чем на 2 доллара за баррель в преддверии встречи ОПЕК+, где будет обсуждаться сокращение добычи.

Субиндекс банков вырос на 1,1%. Возглавили рост акции Bank of America, подорожавшие на 1,4%.

Акции технологических компаний и компаний роста, которые чутко реагируют на изменение ставок, демонстрировали неоднородную динамику. Акции Amazon.com, Microsoft Corp и Apple Inc, которые пострадали в ходе недавней распродажи, набрали от 0,3% до 0,8%.

Индекс волатильности CBOE, также известный как индикатор страха на Уолл-стрит, упал до недельного минимума в 24,16 пункта.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 2,76 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,31 к 1.

В составе S&P зафиксирован один новый 52-недельный максимум и один новый минимум, а у Nasdaq — 32 новых максимума и 46 новых минимумов.