МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Американские рынки акций в пятницу завершили торговую неделю на минорной ноте. Ранний рост на фоне отчета о занятости, показавшего, что рынок труда, возможно, теряет свою силу, уступил место беспокойству по поводу европейского газового кризиса. Азиатские биржи снижаются вслед за динамикой американских бирж

Торги на Уолл-стрит открылись резким ростом, хотя отчет о занятости в США за август указал на более высокий, чем ожидалось, уровень занятости. В то же время рост уровня безработицы до 3,7% ослабил некоторые опасения по поводу того, что Федеральная резервная система будет слишком настойчиво повышать процентные ставки, пытаясь сбить высокую инфляцию.

Однако рост на рынке акций был сведен на нет после того, как "Газпром", обладающий монополией на экспорт российского газа в Европу по трубопроводу, заявил, что не может безопасно возобновить поставки, пока не устранит утечку масла, обнаруженную в турбине. Ранее ожидалось, что поставки возобновятся в субботу, но теперь новые сроки не называются.

"Определенно, вторая половина дня затмила утренние хорошие данные, вторая половина дня была украдена у нас этими заголовками из Европы", — сказал Зак Хилл, директор по управлению портфелями в Horizon Investments в Шарлотте, Северная Каролина.

Аналитики также отметили, что низкие объемы торгов в преддверии длинных праздничных выходных вели к увеличенной рыночной волатильности.

"Важен настрой. На протяжении последней недели наблюдался оптимизм в отношении ситуации с энергетикой в Европе, цены на электроэнергию с длительным сроком поставки в некоторых случаях упали почти наполовину. Появились признаки того, что Германия заполнила почти 80% своих газовых хранилищ. Теперь мы видим небольшую корректировку позиций на этом фоне в сочетании с низкой ликвидностью в пятницу днем и праздничными выходными", — сказал Хилл.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам дня упал на 337,98 пункта, или на 1,07%, до 31 318,44 пункта; индекс S&P 500 просел на 42,59 пункта, или 1,07%, до 3 924,26 пункта; а индекс Nasdaq Composite упал на 154,26 пункта, или 1,31%, до 11 630,86.

В понедельник рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня труда.

Единственным основным сектором S&P, который завершил сессию в плюсе, был нефтегазовый. Он поднялся на 1,81%.

Хотя данные по числу рабочих мест в США за август превзошли ожидания, средний почасовой заработок вырос на 0,3% по сравнению с прогнозом в 0,4%, а уровень безработицы подрос до 3,7% с допандемического минимума в 3,5%. Такая статистика указывает на то, что усилия ФРС по опережающему повышению ставок начинают давать эффект.

Считается, что ФРС уделяет большое внимание статистике по рынку труда при обсуждении вопроса о повышении процентных ставок. Центральный банк стремится вернуть инфляцию, находящуюся на максимуме за сорок лет, к целевому уровню в 2%. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность третьего подряд повышения ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС теперь оценивается в 56% против 75% днем в четверг.

Теперь внимание переключается на отчет о потребительских ценах за август, который выйдет в середине месяца. Это будут последние важные данные перед заседанием ФРС, которое состоится 20-21 сентября.

Опасения по поводу агрессивного ужесточения политики привели к снижению фондовых индексов США, которые в середине августа достигли максимумов за четыре недели. S&P 500 упал примерно на 7% со дня "ястребиных" высказываний председателя ФРС Джерома Пауэлла. Позднее его мнение поддержали другие политики.

Все три основных индекса США понесли потери третью неделю подряд: Dow упал на 2,99%, S&P 500 — на 3,29%, а Nasdaq — на 4,21%.

Объем торгов на американских биржах составил 9,95 млрд акций по сравнению с 10,48 млрд акций в среднем за полную сессию за последние 20 торговых дней.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 1,34 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,65 к 1.

В составе S&P зафиксировано три новых 52-недельных максимума и 14 новых минимумов, а у Nasdaq — 47 новых максимумов и 184 новых минимума.