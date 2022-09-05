МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги преимущественно снижением за счет динамики индексов Уолл-стрит, склонность к риску сдержала и ситуация вокруг энергетического кризиса в Европе, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи снижаются после остановки "Северного потока"

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 3 199,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — сократился на 0,08%, до 2 088,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 1,16%, до 19 225,7 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,24%, до 2 403,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,34%, до 6 852,2 пункта; японский Nikkei 225 — снизился на 0,11%, до 27 619,61 пункта.

Американские фондовые индексы в пятницу закрылись снижением на 1-1,3%, что отразилось на динамике бирж АТР. При этом такая динамика в США была связана со статистикой по рынку труда: в августе уровень безработицы в стране вырос до 3,7% с уровня июля в 3,5%, аналитики ожидали сохранения показателя.

Опасения по поводу европейской экономики также сдержали склонность трейдеров к риску в начале недели. Ситуация с энергетическим кризисом обострилась после остановки "Северного потока" на неопределенный срок, что сдерживает европейские рынки, при этом немецкий DAX падает более чем на 2%.

"На рынках ранний оптимизм сменился дурными предчувствиями", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарии аналитика Mizuho Bank Таня Буня Хена (Tan Boon Heng).