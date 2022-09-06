МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник растут, инвесторы находятся в ожидании публикации "Бежевой книги" ФРС США, следует из данных торгов. Европейские биржи растут на корпоративных новостях во вторник

По состоянию на 12.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,53%, до 31480 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 12189,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 3948,25 пункта.

На текущей неделе инвесторы ждут публикацию "Бежевой книги" Федеральной резервной системы США, которая содержит комментарии регулятора об экономическом положении в стране.

Позднее во вторник будут опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг США в августе. Аналитики ожидают снижения показателя до 55,1% с 56,7% в июле.