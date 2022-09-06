МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник растут, инвесторы находятся в ожидании публикации "Бежевой книги" ФРС США, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,53%, до 31480 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 12189,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 3948,25 пункта.
На текущей неделе инвесторы ждут публикацию "Бежевой книги" Федеральной резервной системы США, которая содержит комментарии регулятора об экономическом положении в стране.
Позднее во вторник будут опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг США в августе. Аналитики ожидают снижения показателя до 55,1% с 56,7% в июле.
https://1prime.ru/Index/20220906/838018372.html
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