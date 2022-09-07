МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно снижением вслед за индексами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи снижаются вслед за американскими рынками

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,09%, до 3 246,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 2 123,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,98%, до 19 014 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,39%, до 2 376,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,42%, до 6 729,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,71%, до 27 430,3 пункта.

Азиатские индексы завершили торги среды в основном снижением, переняв динамику американских бирж. Индексы Уолл-стрит снизились днем ранее в диапазоне 0,4-0,7%, чему способствовали опасения возникновения рецессии в свете возможного повышения учетной ставки Федрезервом США.

"Настроения на рынках оборонительные в преддверии ключевых решений центральных банков", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves).

Кроме того, рынки реагируют на статистику из Китая и Австралии. Так, экспорт Китая в годовом выражении в августе поднялся на 7,1%, а импорт — на 0,3%, хотя аналитики прогнозировали рост экспорта на 12,8%, а импорта — на 1,1%. Рост ВВП Австралии во втором квартале оценен в 0,9% в квартальном выражении при прогнозе роста на 1%, и в 3,6% — в годовом, хотя ожидалось увеличение лишь на 3,5%.