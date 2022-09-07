МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются, рынки обеспокоены ситуацией на энергетических рынках, следует из данных торгов и комментария аналитика. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением в среду

По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,65%, до 7252,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 6079,69 пункта, немецкий DAX — на 0,49%, до 12808,02 пункта.

Европейские рынки обращают внимание на всплеск цен на газ, который приводит к росту счетов за электроэнергию.

Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.

"Рынки сталкиваются с одними и теми же повторяющимися проблемами, но в последнее время они усугубляются. Все дело в энергетике", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела фундаментальных исследований Santander Asset Management Ньевес Бенито (Nieves Benito).