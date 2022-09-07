МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду торгуются с умеренной положительной динамикой в ожидании выхода данных о снижении дефицита торгового баланса США, следует из данных торгов. Европейские биржи падают в ходе торгов среды

По состоянию на 13.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,1%, до 31199 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 12049 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 3916,5 пункта.

Инвесторы ждут публикации данных о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса в июле снизился до 70,3 миллиарда долларов с 79,6 миллиарда долларов в июне.

Также рынок охвачен ожиданием публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС) США — обзора экономического положения в стране. Кроме того, в четверг запланировано выступление главы регулятора Джерома Пауэлла. Инвесторы надеются получить подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики ФРС.

"Расписание докладчиков ФРС на этой неделе выглядит так, чтобы дать нам серьезные прогнозы, и я подозреваю, что прогноз будет благоприятствовать движению (учётной ставки — ред.) на 75 базисных пунктов в сентябре", — сказал порталу Market Watch главный экономист SGH Macro Advisors Тим Дай (Tim Duy).