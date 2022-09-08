Фьючерсы на фондовые индексы США стабильны в ожидании комментариев главы Федрезерва в четверг
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг торгуются со слабой динамикой в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,01%, до 31 576 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,01%, до 12 265,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 3 980,25 пункта.
В четверг инвесторы воздерживаются от резких инвестиционных решений, поскольку ожидают комментариев главы ФРС о дальнейшем экономическом курсе регулятора.
Кроме того, рынки ждут выхода статданных по рынку труда в США. Аналитики полагают, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 3 сентября выросло на 8 тысяч — до 240 тысяч заявок.
В среду вечером была опубликована "Бежевая книга" ФРС, в которой сообщалось, что экономическая активность в целом не изменилась с начала июля, при этом пять округов сообщили о незначительном или умеренном росте активности, а пять других — о незначительном или умеренном спаде.
https://1prime.ru/Index/20220908/838052318.html