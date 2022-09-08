МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг торгуются со слабой динамикой в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Азиатские биржи закрылись без единой динамики

По состоянию на 13.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,01%, до 31 576 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,01%, до 12 265,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 3 980,25 пункта.

В четверг инвесторы воздерживаются от резких инвестиционных решений, поскольку ожидают комментариев главы ФРС о дальнейшем экономическом курсе регулятора.

Кроме того, рынки ждут выхода статданных по рынку труда в США. Аналитики полагают, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 3 сентября выросло на 8 тысяч — до 240 тысяч заявок.

В среду вечером была опубликована "Бежевая книга" ФРС, в которой сообщалось, что экономическая активность в целом не изменилась с начала июля, при этом пять округов сообщили о незначительном или умеренном росте активности, а пять других — о незначительном или умеренном спаде.