МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 реагирует снижением на новости о состоянии здоровья британской королевы Елизаветы II, фунт стерлингов дешевеет к доллару, свидетельствуют данные торгов. СМИ: в Букингемском дворце отменили смену караула из-за здоровья королевы

По состоянию на 17.08 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,33%, до 7214,65 пункта. До появления новостей индикатор слабо рос.

А курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,1488 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1525 доллара. Ранее фунт дорожал к доллару до 1,1556 доллара.

Ранее в четверг — несколько позже 14.00 мск — Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Все четверо детей британской королевы прибыли в шотландский замок Балморал, где находится британский монарх.