Фондовый индекс FTSE 100 в минусе на новостях о здоровье Елизаветы II
Фондовый индекс FTSE 100 в минусе, фунт дешевеет на новостях о здоровье Елизаветы II
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 реагирует снижением на новости о состоянии здоровья британской королевы Елизаветы II, фунт стерлингов дешевеет к доллару, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.08 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,33%, до 7214,65 пункта. До появления новостей индикатор слабо рос.
А курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,1488 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1525 доллара. Ранее фунт дорожал к доллару до 1,1556 доллара.
Ранее в четверг — несколько позже 14.00 мск — Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Все четверо детей британской королевы прибыли в шотландский замок Балморал, где находится британский монарх.
https://1prime.ru/Index/20220908/838058050.html
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