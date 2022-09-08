Американские фондовые индексы слабо снижаются после выступления главы ФРС в ходе торгов четверга
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг незначительно снижаются, инвесторы оценивают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,11%, до 31546,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 11782,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 3976,17 пункта.
В четверг в рамках своего выступления Пауэлл подтвердил, что ФРС продолжит активную политику, направленную на снижение инфляции, пока не достигнет необходимого результата.
Рынки восприняли это как сигнал к продолжению жесткой монетарной политики регулятора. По данным CME Group, более 80% аналитиков ждут повышения ставки Федрезерва на 0,75 процентного пункта.
Трейдеры также обратили внимание на внутреннюю статистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 сентября, сократилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 222 тысяч. Ожидался, напротив, рост показателя.
https://1prime.ru/Index/20220908/838058315.html