МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг незначительно снижаются, инвесторы оценивают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Американские биржи торгуются со слабой динамикой в четверг

По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,11%, до 31546,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 11782,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 3976,17 пункта.

В четверг в рамках своего выступления Пауэлл подтвердил, что ФРС продолжит активную политику, направленную на снижение инфляции, пока не достигнет необходимого результата.

Рынки восприняли это как сигнал к продолжению жесткой монетарной политики регулятора. По данным CME Group, более 80% аналитиков ждут повышения ставки Федрезерва на 0,75 процентного пункта.

Трейдеры также обратили внимание на внутреннюю статистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 сентября, сократилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 222 тысяч. Ожидался, напротив, рост показателя.