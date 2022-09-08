МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга преимущественно ростом после публикации решения Европейского центробанка (ЕЦБ), повысившего базовую ставку рекордными темпами, на этом вырос банковский сектор региона, свидетельствуют данные торгов. Фондовый индекс FTSE 100 в минусе на новостях о здоровье Елизаветы II

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,33% — до 7262,06 пункта, французский CAC 40 — также на 0,33%, до 6125,9 пункта, немецкий DAX сократился на 0,09%, до 12904,32 пункта.

ЕЦБ на заседании в четверг впервые за всю историю повысил базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 1,25% с 0,5% годовых. Регулятор также отметил, что может повышать ставки в течение следующих нескольких встреч.

"ЕЦБ ожидаемо решил ускорить цикл повышения ставок. Это вполне соответствует тому, что необходимо сделать с учетом высокого уровня инфляции", — отметил глава отдела стратегии, бухгалтерского учета и устойчивого развития в Liberum Capital Йоахим Клемент (Joachim Klement), чье мнение приводит агентство Блумберг.

На фоне решения регулятора, как отмечает агентство, европейский банковский индекс вырос на 2,3%, а акции таких банков как Deutsche Bank, Credit Suisse, Unicredit и Societe Generale подорожали на 5,6%, 1,3%, 6% и 2,6% соответственно.

Клемент при этом отметил, что центробанк повышением ставок "делает только хуже", учитывая, что еврозона быстро движется к рецессии в связи с энергетическим кризисом.