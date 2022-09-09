МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу заметно растут, в том числе британский прибавляет почти 1%, следует из данных торгов. Фондовые биржи АТР растут вслед за индексами Уолл-стрит

По состоянию на 10.57 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,98%, до 7333,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 6168,26 пункта, немецкий DAX — на 0,89%, до 13016,54 пункта.

Фондовые рынки континентальной Европы открыли торги пятницы заметным ростом. Лондонская биржа также работает. Накануне Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в возрасте 96 лет.

Рынки тем временем продолжают "переваривать" то, что ЕЦБ на заседании в четверг впервые за всю историю повысил учётную ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 1,25% с 0,5% годовых. Регулятор также отметил, что может продолжить повышать ставку.