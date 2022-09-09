МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу показали рост, чему способствовал позитив на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы растут в ходе торговой сессии пятницы

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,82%, до 3 262,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2 118,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,69%, до 19 362,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,66%, до 6 894,2 пункта; японский Nikkei 225 — на 0,53%, до 28 214,75 пункта.

Биржа Кореи закрыта по случаю выходного дня. По итогам торгов четверга, 8 сентября, корейский KOSPI поднялся на 0,33%, до 2 384,28 пункта.

Мировые трейдеры больше склонны к риску, что поддерживает фондовые рынки. В четверг индексы Уолл-стрит показали рост — на 0,6%. Биржи Европы в пятницу также повышаются — на 1,5-1,8%.

Инвесторы обращают внимание и на данные об ослаблении инфляции в Китае. Годовая инфляция в стране по итогам августа составила 2,5% после 2,7% в июле и при прогнозе в 2,8%, в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,1%, ожидалась инфляция в 0,2% после июльского роста цен на 0,5%.