МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу сильно растут, инвесторы оценивают данные с рынка труда в США, следует из данных торгов. Азиатские биржи закрылись в плюсе вслед за американскими

По состоянию на 13.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,74%, до 32002 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,05%, до 12450,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,81%, до 4038 пунктов.

Фьючерсы на индексы США сигнализируют в пятницу о том, что рынки откроются в плюсе. Оптимизм обуславливается данными рынка труда в стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 сентября, сократилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 222 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя.