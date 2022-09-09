МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил в четверг базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. В ЕЦБ спрогнозировали высокую инфляцию в еврозоне в 2023 году

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,23% — до 7351,07 пункта, французский CAC 40 — на 1,41%, до 6212,33 пункта, немецкий DAX — на 1,43%, до 13088,21 пункта.

На заседании в четверг Европейский центральный банк впервые в истории повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 1,25% с 0,5%. При этом ЕЦБ отметил, что на дальнейших заседаниях ставка также будет повышаться.

На фоне решения ЕЦБ европейский банковский индекс вырос на 2,23%. При этом акции британского банка Standard Chartered выросли на 3,61%, немецкого Deutsche Bank AG — на 3,26%, швейцарского Credit Suisse — на 2,82%, французского BNP Paribas — на 2,61%, итальянского UniCredit — на 1,77%.

Помимо банковского сектора, драйверами роста европейских бирж стали горнодобывающий и технологический секторы — их индексы выросли на 3,03% и 2,57% соответственно.

"Рынки положительно реагируют на новый тон, который был задан, и ожидают, что центральные банки Европы будут продолжать активно действовать в борьбе с инфляцией", — сказал агентству Блумберг финансовый аналитик AJ Bell Дэнни Хьюсон (Danni Hewson).