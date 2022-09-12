МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Японии и Австралии растут на 1% и более, следуя за американскими фондовыми рынками, при этом биржи Китая, Южной Кореи и Гонконга закрыты из-за выходного дня, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР растут вслед за индексами Уолл-стрит

По состоянию на 7.28 мск австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивается на 1,08%, до 6968,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,05%, до 28509,5 пункта.

Биржи Китая, Южной Кореи и Гонконга закрыты из-за выходного дня. По итогам прошедших торгов пятницы, 9 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,82%, до 3262,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2118,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,69%, до 19362,25 пункта. Корейский KOSPI, по итогам торгов четверга, 8 сентября, вырос на 0,33%, до 2384,28 пункта.

В понедельник инвесторы в Японии и Австралии оценивают предыдущее закрытие фондовых рынков США. Такому оптимизму на рынках способствуют ожидания замедления годовой инфляции в США в августе до 8,1% с 8,5% в июле.