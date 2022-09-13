МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР растут вслед за индексами Уолл-стрит

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,33%, до 3272,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 2128,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,34%, до 19429 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,63%, до 7008,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,18%, до 28594 пункта, корейский KOSPI — на 2,7%, до 2448,97 пункта.

Инвесторы в Азии переняли рыночный оптимизм трейдеров в США, которому способствовали ожидания замедления американской годовой инфляции по итогам августа до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Соответствующие данные будут опубликованы позднее во вторник.

"Любое потенциальное неожиданное ускорении (инфляции — ред.), скорее всего, приведет к большей волатильности ставок", — сказала агентству Блумберг макростратег UBS Group AG в Сиднее Джулия Спеккиа (Giulia Specchia). Эксперт также добавила, что ожидает замедления ежемесячных темпов инфляции в оставшуюся часть года.