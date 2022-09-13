МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei завершил день с повышением, последовав вверх за индексами Уолл-стрит, даже несмотря на осторожность в преддверии выхода ключевого отчета по инфляции в США. Поддержку Nikkei оказали, в частности, акции производителя видеоигр Nintendo. Банк Японии может завершить программу поддержки малого бизнеса

Nikkei по итогам сессии вырос на 0,25% до 28 614,63 пункта, при этом в начале дня поднялся до 28 659,76 пункта, самого высокого уровня с 26 августа. Из 225 компонентов индекса 128 выросли, 86 упали и 11 остались без изменений. Более широкий индекс Topix вырос на 0,32% до 1 986,57 пункта.

Американский индекс S&P 500 вчера поднялся более чем на 1% в преддверии сегодняшнего отчета по индексу потребительских цен. Инвесторы будут тщательно изучать его в поисках подсказок о том, насколько сильно Федеральная резервная система может ужесточить политику.

Лучшим сектором Nikkei стал нефтегазовый. Его субиндекс вырос на 0,85%, так как цена нефти продолжила отскок от многомесячных минимумов на фоне опасений по поводу поставок в преддверии зимы в Северном полушарии.

Лидером Nikkei стали акции Nintendo, поднявшиеся на 5,51% после того, как компания сообщила о рекордных местных продажах только что выпущенного шутера "Splatoon 3" для консоли Switch. Его дебют стал даже удачнее, чем у предыдущего хита компании — "Animal Crossing: New Horizons". Российский завод Nissan не возобновит работу до конца года

Акции туристических компаний выросли после того, как в понедельник появилось сообщение о том, что Япония планирует отменить требования к туристическим визам для путешественников из некоторых стран в рамках дальнейшего ослабления пограничного контроля. Бумаги туристического агентства H.I.S. прибавили 3,88%, а бумаги авиакомпании ANA Holdings выросли на 2,07%.

"Дальнейшее ослабление пограничного контроля даст возможность для переоценки японских акций", — сказал Хадзимэ Сакаи, главный управляющий фондами в Mito Securities. У ослабления иены есть ряд недостатков для Японии, "но если въездной туризм действительно вернется, то возрастут достоинства слабой иены", добавил он.

Иена продолжила рост с 24-летнего минимума, достигнутого на прошлой неделе в районе 145 иен за доллар, актуальный курс — около 142 иен за доллар.

Автопроизводители пострадали от укрепления иены, которое сокращает доходы от продаж за рубежом. Аутсайдером Nikkei стали акции Mazda, упавшие на 3,8%. Акции Subaru потеряли 2,73%, а бумаги Mitsubishi Motors опустились на 1,91%. Toyota держалась лучше своих конкурентов, ее акции снизились в цене всего на 0,14%.